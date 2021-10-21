Президент: решение ЕСПЧ по искам против Грузии — важная юридическая победа

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала в Twitter решение Европейского суда по правам человека не удовлетворять жалобы нескольких граждан России, проживающих в непризнанной Южной Осетии.

«В деле «Бекоева и другие против Грузии» и «Шавлохова и другие против Грузии» Европейский суд по правам человека еще раз показал, что Грузия находится на правильной стороне истории. Решение Страсбургского суда о неприемлемости исков — еще одна важная юридическая победа на пути нашей мирной деоккупации», — написала президент.