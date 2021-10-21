Courtroom European Court of Human Rights 01 scaled #новости ЕСПЧ, российская оккупация в Грузии, Южная Осетия

ЕСПЧ отклонил жалобы югоосетинских жителей против Тбилиси

SOVAОт

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил заявления жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия на нарушения прав человека со стороны грузинских военных в период военного конфликта 2008 года. Сообщение опубликовано на сайте ЕСПЧ, передает «Эхо Кавказа».

Заявители, которые являются гражданами России, указывали на «непропорциональное использование силы» 8 и 9 августа в отношении мирных жителей со стороны грузинской армии в Цхинвали и его окрестностях.

Суд пришел к выводу что Грузия была лишена возможности осуществлять власть в этих районах, а произошедшие там события нельзя, по мнению судей, рассматривать как подпадающие под грузинскую юрисдикцию лишь на том основании, что «территория, на которой происходили военные действия, формально была грузинской».

В Министерстве юстиции Грузии планируют провести брифинг относительно решения ЕСПЧ. В ведомстве говорят, что по делу о войне 2008 года Грузия одержала в Страсбурге очередную победу.

SOVA

Вам также может понравиться

Ещё статьи из рубрики => #новости