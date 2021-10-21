Харцель: подписавшие письмо депутаты Европарламента играют важную роль в его работе

Европарламентарии, подписавшие письмо с призывом освободить Саакашвили до рассмотрения дела экс-президента Страсбургским судом, играют важную роль в работе Европарламента. Об этом посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель заявил журналистам во время своего визита в Батуми. По его словам, подход ЕС заключается в том, чтобы дело третьего президента Грузии рассматривалось прозрачно и с соблюдением принципа верховенства закона.

Посол подчеркнул, что не может комментировать ни письмо депутатов Европарламента, ни ранее сделанное премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявлению о том, что страна «не может действовать по разумению Фотыги, Кубилюса или кого-либо другого».

«Пусть каждый следит за своей страной. Никто не помешает исполнению закона и правосудия в этой стране», – заявил журналистам премьер Грузии.

По словам Харцеля, комментарии индивидуальных европарламентариев – их личное решение, зависящее только от них.

«Я не хочу спекуляций в связи с этой темой. <…>. Что касается фундаментальных прав, то высочайшие стандарты должны быть соблюдены – это права заключенных и условия заключения, которые должны соответствовать самым высоким стандартам международного права», – заявил Харцель.