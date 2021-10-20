Европарламентарии призвали освободить Саакашвили до рассмотрения его дела в ЕСПЧ

Шесть депутатов Европарламента выступили с заявлением по поводу задержания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Они призвали освободить политика до того, как дело рассмотрит Европейский суд по правам человека.

Под обращением подписались: Андрюс Кубилюс, Раса Юкнявичене, Рихо Террас, Мириам Лексман и Сандра Кальните.

«Грузия, страна, ассоциированная с ЕС, обязалась поддерживать европейские ценности и принципы, такие как демократия, права человека и верховенство закона. Грузинский народ, который решительно поддерживает европейские устремления Грузии, и европейские партнеры Грузии ожидают от правительства и правящей партии полного внедрения и соблюдения этих принципов и стандартов.

В молодых европейских демократиях, все еще борющихся с посттоталитарными постсоветскими привычками, такие примеры, как в Украине времен Януковича, демонстрируют, что арест и тюремное заключение оппозиционного лидера, бывшего президента или премьер-министра в такой европейской стране сразу же становится предупредительным сигналом для всего мира о том, что демократия и верховенство закона в стране нисходят.

Факт того, что оппозиционный лидер и бывший президент находится в тюрьме в Грузии, поднимает вопрос о политической подоплеке его преследования. Публичные заявления премьер-министра Гарибашвили только подтверждают политические мотивы, стоящие за делами против г-на Саакашвили, что совершенно неприемлемо в системе правосудия европейского типа и подрывает выбор народа Грузии в пользу европейского пути.

Европейское будущее Грузии поставлено на карту. Правительство и правящая партия «Грузинская мечта» на данном этапе несут основную ответственность за эту ситуацию и ее разрешение. Они стоят перед выбором — продолжать смягчать негативные последствия, разжигая поляризацию и недоверие внутри страны и на международном уровне, пока господин Саакашвили остается в тюрьме, или вернуть фокус на усилия по обеспечению верховенства закона и европейских стандартов правосудия, которые важны для европейских устремлений Грузии.

Дело г-на Саакашвили было передано в Европейский суд по правам человека. Это путь к европейскому правосудию в этом важном для будущего Грузии деле, ЕС будет внимательно следить за его рассмотрением и действовать в соответствии с его выводами. Пока ЕСПЧ рассматривает это дело, господин Саакашвили должен быть освобожден из тюрьмы», — читаем в письме.