Прокуратура предъявила обвинения задержанным по делу об убийстве Анастасии Шаталовой

Прокуратура Грузии предъявила обвинения трем лицам, задержанным по делу об убийстве гражданки России Анастасии Шаталовой. При этом в заявлении прокуратуры ничего не говорится о мотивах преступления.

Согласно информации, обнародованной сегодня ведомством, Б.Л. предъявлено обвинение по фактам умышленного убийства, незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконного приобретения и хранения наркотических веществ в особо крупном размере.

Л.Р. обвиняется в оказании сопротивления сотрудникам правоохранительных органов и незаконном приобретении и хранении наркотических веществ в особо крупном размере.

Б.Х. обвиняют в попытке убийства полицейского с целью сокрытия серьезного преступления и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия.