prokuratura #новости Анастасия Шаталова, Прокуратура Грузии, убийство

Прокуратура предъявила обвинения задержанным по делу об убийстве Анастасии Шаталовой

SOVAОт

Прокуратура Грузии предъявила обвинения трем лицам, задержанным по делу об убийстве гражданки России Анастасии Шаталовой. При этом в заявлении прокуратуры ничего не говорится о мотивах преступления.

Согласно информации, обнародованной сегодня ведомством, Б.Л. предъявлено обвинение по фактам умышленного убийства, незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконного приобретения и хранения наркотических веществ в особо крупном размере.

Л.Р. обвиняется в оказании сопротивления сотрудникам правоохранительных органов и незаконном приобретении и хранении наркотических веществ в особо крупном размере.

Б.Х. обвиняют в попытке убийства полицейского с целью сокрытия серьезного преступления и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия.

Москва требует от Тбилиси подробной информации о смерти Анастасии Шаталовой

SOVA

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