Москва требует от Тбилиси подробной информации о смерти Анастасии Шаталовой

Москва требует от Тбилиси предоставления подробной информации о смерти Анастасии Шаталовой, убитой в ночь на 18 октября. На сайте секции интересов РФ при посольстве Швейцарии появилось сообщение об этом.

«Сотрудники консульского отдела Секции интересов находятся в прямом постоянном контакте с прибывшем в Тбилиси отцом погибшей.

19 октября с.г. Секция интересов направила ноту МИД Грузии с просьбой о предоставлении имеющейся у компетентных органов Грузии информации по факту совершенного преступления, а также оказании необходимого правового содействия, в том числе в вопросе скорейшей передачи тела погибшей ее отцу.

В тесном взаимодействии с властями Грузии предпринимаются все необходимые шаги по защите интересов находящихся в Грузии родственников погибшей, включая имеющего российское гражданство ее несовершеннолетнего сына», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, МВД Грузии задержало трех человек по факту убийства девушки.

«В рамках расследования умышленного убийства Анастасии Шаталовой были задержаны три человека: Б.Л. 1988 г.р., Б.Х. 1983 г.р. и Л.Р., 1977 г.р .

По версии следствия, 18 октября на улице Весенней в Тбилиси Б.Л. неоднократно стрелял в Анастасию Шаталову, 1994 года рождения, иностранную гражданку, в результате чего Анастасия Шаталова скончалась на месте.

По версии следствия, после совершения преступления Б.Л. покинул место происшествия на автомобиле, которым управлял Б.Х., по пути рассказал Б.Х. о совершенном им убийстве», — читаем в заявлении МВД.

Мужчину задержали в собственной квартире, он пытался бежать через балкон. Сотрудниками МВД были изъяты наркотики в особо крупном размере.

Третьим задержанным оказался мужчина, живущий по соседству с предполагаемым стрелком. Когда последний предпринял попытку скрыться, Л.Р. оказал правоохранителям сопротивление.