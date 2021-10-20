В одной из клиник Тбилиси вместо вакцины от гриппа кололи витамин C

Граждане жалуются на то, что в одной из клиник Тбилиси вместо вакцины от гриппа им ввели витамин C. Недовольство жителей связано с происшествием в клинике Гогелия в Тбилиси.

Один из пользователей Facebook написала на своей странице о том, что ей отказались показывать коробку от препарата, а затем признались, что вместо вакцины от гриппа ввели ребенку витамин С. По словам женщины, вакцина стоит 75 лари (примерно 20 долларов).

«Я была настроена скептически, потому что они не показали ни документ, ни коробку. Когда я передумал делать ребенку прививку, они внезапно схватили его руку и сделали укол, я была в шоке. Устроила скандал и довела дело до конца < > Потом они признались, что это была афера», — рассказывает женщина.

На месте работают правоохранители, а в Минздраве назначен брифинг.