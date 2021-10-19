Сецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе посетил село Одзиси

Специальный представитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина посетил село Одзиси, расположенное у демаркационной линии Южной Осетии.

О текущей ситуации на линии оккупации и тяжелой гуманитарной обстановке на оккупированных территориях высокопоставленного гостя проинформировали первый заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия и представители Службы государственной безопасности. Как сказал спецпредставитель генсека НАТО, альянс обеспокоен продолжающимся процессом бордеризации, что демонстрирует невыполнение Москвой международных соглашений.

«Полученная мной информация о тяжелой гуманитарной ситуации в сфере здравоохранения и торговли особенно важна. Также о семьях, которые отделены друг от друга этой административной границей, — сказал Хавьер Соломина.