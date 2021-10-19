В Грузию приехал новый спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе

Новый специальный представитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина совершает свой первый визит в Грузию.

19-20 октября Коломина проведет встречи с министрами иностранных дел и обороны Грузии, премьер-министром, президентом и спикером парламента. Спецпредставитель генсека НАТО посетит один из участков оккупационной линии и ознакомится с текущей ситуацией на местах.

До этого Хавьер Коломина побывал в Азербайджане, после Грузии он отправится в Армению.

Испанский дипломат Хавьер Коломина был назначен спецпредставителем генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии в сентябре 2021 года. До этого он занимал должность заместителя постоянного представителя Испании при НАТО.