Кубилюс о Гарибашвили: иногда политики обвиняют во всем Брюссель

Депутат европейского парламента Андрюс Кубилюс прокомментировал недавнее заявление премьер-министра Грузии, в котором последний сказал: «происходят постоянные спекуляции на тему того, что кто-то из Европарламента выходит с мудрым лицом и раздает нам мудрые советы».

«Я точно не понял слов премьер-министра. Но я не удивлен его реакции на критические замечания европарламента. Это то, что иногда делают политики – обвиняют во всем Брюссель. Такое происходит и в Евросоюзе», — сказал Кубилюс.

Напомним, Ираклий Гарибашвили ответил на очередной призыв освободить третьего президента Грузии. Речь идет о письме, которое грузинские и европейские политики адресовали президентам Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента. В нем отмечалось, что Саакашвили является политическим узником, а его задержание лишь усугубляет политический кризис в Грузии.

«Из того, что мне рассказали, в письме было обнаружено много грузинских фамилий, когда грузины стали европарламентариями я не знаю. Никто не сможет противостоять исполнению закона и справедливости в нашей стране. Сколько бы европарламентариев ни выходило, у нас абсолютно прозрачный процесс, у нас обеспечено верховенство закона и это должно быть понятно всем. Никакого значения не имеет что скажут европарламентарии, для меня важно, что скажут люди», — заявил Гарибашвили.