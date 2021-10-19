Премьер назвал Саакашвили «симулянтом» и «профессиональным аферистом»

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ответил на очередной призыв освободить третьего президента Грузии. Речь идет о письме, которое грузинские и европейские политики адресовали президентам Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента. В нем отмечалось, что Саакашвили является политическим узником, а его задержание лишь усугубляет политический кризис в Грузии.

«Из того, что мне рассказали, в письме было обнаружено много грузинских фамилий, когда грузины стали европарламентариями я не знаю. Никто не сможет противостоять исполнению закона и справедливости в нашей стране. Сколько бы европарламентариев ни выходило, у нас абсолютно прозрачный процесс, у нас обеспечено верховенство закона и это должно быть понятно всем. Никакого значения не имеет что скажут европарламентарии, для меня важно, что скажут люди», — заявил Гарибашвили.

Третьего президента глава правительства назвал «симулянтом» и «профессиональным аферистом».

«Он обычный симулянт, профессиональный аферист, который якобы голодает, но с другой стороны хочет, чтобы все мы говорили о его диете и голодовке. Это позорная ситуация», — заявил премьер.

Напомним, 18 октября было распространено совместное письмо грузинских и европейских политиков, а также гражданских активистов, адресованное президентам Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента. Авторы обращения подчеркивали, что арест Саакашвили является политически мотивированным и призывали Запад способствовать его освобождению.

«Арест бывшего президента Саакашвили только усугубил политический кризис, с которым столкнулась Грузия из-за многолетней поляризации, ставшей результатом попыток контроля СМИ, запугивания и слежки за журналистами, оппозиционерами, активистами и даже иностранными дипломатами».