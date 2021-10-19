kuchava #новости Ассоциация молодых юристов Грузии, выборы-2021, Каха Кучава

НПО: Каха Кучава отделался выговором за нарушение правил агитации

SOVAОт

По информации «Ассоциации молодых юристов» Грузии, суд не оштрафовал председателя парламента Грузии Каху Кучава за нарушение правил агитации во время первого тура выборов в органы местного самоуправления.

Сообщается, что спикеру законодательного органа был вынесен устный выговор при том, что штраф за подобные нарушения в Грузии составляет 2 000 лари (примерно 640 долларов по действующему курсу).

По заявлению неправительственной организации, подобный лояльный подход к очевидным нарушениям, допущенным председателем парламента, негативно скажется на предотвращении нарушений на выборах.

Напомним, 2 октября Каха Кучава пришел на избирательный участок в маске с символикой партии власти после чего «Ассоциация молодых юристов» подала жалобу в избирательную администрацию и потребовала немедленного реагирования.

SOVA

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