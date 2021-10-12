ЦИК составил протокол о нарушении Кучава правил предвыборной агитации

Центральная избирательная комиссия составила протокол о нарушении председателем парламента Кахой Кучава правил предвыборной агитации, предусмотренных избирательным кодексом Грузии. Информацию распространяет НПО «Ассоциация молодых юристов».

Напомним, 2 октября во время выборов в органы местного самоуправления Кучава пришел на избирательный участок в маске с символикой партии власти.

«Ассоциация молодых юристов» подала жалобу в избирательную администрацию и потребовала немедленного реагирования.

«Центральная избирательная комиссия (ЦИК) устно рассмотрела жалобу АМЮГ 12 октября. Затем в отношении указанного лица был составлен протокол о нарушении правил агитации и дело было направлено в суд для рассмотрения», — сообщили в организации.