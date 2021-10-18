Саакашвили: незаслуженные нападения не способны поколебать мою любовь к Церкви

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал проповедь местоблюдителя Католикос-Патриарха всея Грузии, митрополита Сенакской и Чхороцкуйской Епархии, отца Шио (Муджири).

«Душераздирающие, бесчеловечные и незаслуженные нападения, откуда бы они ни были продиктованы, не способны поколебать мою веру в целом и мою любовь к нашей Церкви», — гласит сообщение, опубликованное на Facebook-странице экс-президента.

Напомним, во время воскресной проповеди священнослужитель упомянул о всепрощении, заявив, что христианские учения часто неверно истолковываются считая, что всем все нужно прощать.

«Такого не написано в Евангелии, и помимо справедливого наказания за зло, иногда, в крайних случаях, мы должны отсечь такого человека, речь о личном враче, мы должны изъять его из собственной жизни и из общества», — сказал священнослужитель.