Местоблюдитель Патриарха: «всепрощение» неверно истолковывают

Местоблюдитель Католикос-Патриарха всея Грузии, митрополит Сенакской и Чхороцкуйской Епархии, отец Шио (Муджири) во время воскресной проповеди упомянул о всепрощении, заявив, что христианские учения часто неверно истолковываются считая, что всем все нужно прощать.

«Такого не написано в Евангелии, и помимо справедливого наказания за зло, иногда, в крайних случаях, мы должны отсечь такого человека, речь о личном враче, мы должны изъять его из собственной жизни и из общества», — сказал священнослужитель.