Бывший вице-мэр Батуми отрицает свою причастность к убийству Анастасии Шаталовой

Бывший вице-мэр Батуми Зураб Беридзе заявил, что более шести месяцев не видел Анастасию Шаталову, которая была убита в Тбилиси прошлой ночью.

«Я тоже потрясен этой трагедией. У меня вообще не было общения более 6 месяцев. Полиция работает, и я думаю, что виновник скоро будет найден», — заявил он.

На дополнительные вопросы журналистов Беридзе отвечать не стал.

Напомним, у Анастасии Шаталовой и Зураба Беридзе были напряженные отношения. Примерно год назад на одном из шоу женщина заявила, что бывший вице-мэр не разрешает ей видеться с общим ребенком. Женщина добивалась права совместной опеки через суд.

18 октября в квартире чиновника прошел обыск.

Напомним также, что убийство произошло в ночь на 18 октября. По словам соседей Шаталовой, они слышали несколько выстрелов, затем видели убегающего человека.

МВД Грузии ведет расследование по факту умышленного убийства — статья 108 УК Грузии.