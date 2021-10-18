Убитая в Тбилиси женщина оказалась бывшей спутницей вице-мэра Батуми

Женщина, убитая минувшей ночью в Тбилиси, идентифицирована. Ею оказалась Анастасия Шаталова, у которой есть общий ребенок с бывшим вице-мэром Батуми Зурабом Беридзе.

В эти минуты в квартире чиновника находятся правоохранители, проводится обыск. В МВД Грузии заявлений пока не делали.

Примерно год назад Анастасия Шаталова сообщила общественности о том, что бывший вице-мэр не позволяет ей видеться с ребенком, женщина добивалась права опеки через суд.

Напомним, убийство произошло в ночь на 18 октября. По словам соседей Шаталовой, они слышали ночью несколько выстрелов, затем видели убегающего человека.

МВД Грузии ведет расследование по факту умышленного убийства — статья 108 УК Грузии.