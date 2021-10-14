Михаил Саакашвили обратился к участникам акции в его поддержку

На массовой акции протеста в центре Тбилиси в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили зачитали его обращение к собравшимся. Письмо экс-главы государства представил гендиректор телеканала Mtavari Arkhi и адвокат Саакашвили Ника Гварамия.

«Сейчас не время делить друг друга ни по какому признаку, ни по партийному, ни по другим. Настало время для освобождения и спасения Грузии. Самое необходимое для этого сегодня – единство. Очень важно осознать, что наше общество, наша страна нуждается в большом примирении, и мы должны быть готовы к этому. Жизненно важно перестать унижать друг друга и сеять ненависть, прощать друг друга. Я пишу об этом как незаконный заключенный из тюремной камеры, но снаружи я буду действовать в первую очередь в этом духе», — говорится в обращении Саакашвили.

На Площади Свободы в центре Тбилиси продолжается многотысячная акция под лозунгом #СвободуМише. Организатор митинга – партия «Единое национальное движение».

Напомним, утром 1 октября, накануне муниципальных выборов, Михаил Саакашвили опубликовал в своих соцсетях видео из Батуми, сообщив о своем возвращении на родину. В течение всего дня власти опровергали эту информацию, называя ее фейком, но вечером премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании экс-президента. Сейчас в правительстве утверждают, что знали и следили за всеми передвижениями Саакашвили с момента его возвращения.

В настоящее время третий президент Грузии содержится в пенитенциарном учреждении №12 города Рустави. После ареста он заявил, что считает себя политзаключенным, и в знак протеста объявил голодовку.