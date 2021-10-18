Ллойд Остин о «3+3»: для начала Москве стоит выполнить соглашение 2008 года

Министр обороны США, находящийся с официальным визитом в Грузии, прокомментировал т.н. платформу «3+3». Ллойд Остин заявил, что прежде всего Россия должна начать выполнение соглашения 2008 года.

«Россия, которая оккупирует 20% территорий Грузии, до того, как говорить о новой платформе, должна уважить соглашение о прекращении огня от 2008 года», — ответил Остин на вопрос журналиста о том, повлияет ли площадка «3+3» на процесс евроатлантической интеграции Грузии.

Добавим, что по задумке, площадка для обсуждения проблем региона должна объединить три страны Южного Кавказа – Азербайджан, Армению и Грузию, а также три региональные державы – Иран, Россию и Турцию. Тбилиси от участия в таком формате отказывались, но после призыва Москвы сделали заявление, многим показавшееся двусмысленным.