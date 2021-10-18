Ben Hodges 43 #новости Бен Ходжес, Грузия-США, Ллойд Остин, Минобороны США

Ходжес: визит министра обороны США в Грузию сигнал заинтересованности США

SOVAОт

Американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес прокомментировал турне министра обороны США по Грузии, Украине и Румынии. По словам Ходжеса, это очевидный сигнал интересов США в Черноморском регионе.

«Это отличная новость. Визит министра обороны в Грузию, Украину и Румынию является четким сигналом того, что Соединенные Штаты заинтересованы в Черноморском регионе», — написал Бен Ходжес в Twitter.

Напомним, 18 октября в Грузию прибыл глава Пентагона Ллойд Остин. Министр обороны США заявил, что Соединенные Штаты привержены оказанию помощи Грузии в укреплении ее обороноспособности и продвижении евроатлантической интеграции.

SOVA

Вам также может понравиться

Ещё статьи из рубрики => #новости