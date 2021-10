Ходжес: визит министра обороны США в Грузию сигнал заинтересованности США

Американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес прокомментировал турне министра обороны США по Грузии, Украине и Румынии. По словам Ходжеса, это очевидный сигнал интересов США в Черноморском регионе.

«Это отличная новость. Визит министра обороны в Грузию, Украину и Румынию является четким сигналом того, что Соединенные Штаты заинтересованы в Черноморском регионе», — написал Бен Ходжес в Twitter.

This is great news…SecDef Austin's visit to Georgia, Ukraine, and Romania are a clear signal of US interest in the greater Black Sea region. https://t.co/hBbPpo901V

— Ben Hodges (@general_ben) October 18, 2021