Министр обороны США прибыл с визитом в Грузию

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл с визитом в Грузию. Информация об этом появилась на официальной странице главы Пентагона в Twitter.

Министр обороны заявляет, что Соединенные Штаты привержены оказанию помощи Грузии в укреплении ее обороноспособности и продвижении евроатлантической интеграции.

«Я с нетерпением жду своих встреч здесь», — написал Ллойд Остин.

Wheels down in Georgia. The United States is committed to helping Georgia build its defense capacity and advance its Euro-Atlantic integration, and I’m looking forward to my meetings here. pic.twitter.com/TJy25tfn90

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 18, 2021