Новый спецпредставитель НАТО: с нетерпением жду первой поездки на Кавказ

Новый спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина сделали заявление о своем запланированном визите в регион. Об этом заместитель помощника генерального секретаря по политическим вопросам и безопасности написал на своей страничке в Twitter.

«С нетерпением жду своей первой поездки на Кавказ на следующей неделе. Я посещу Азербайджан, Грузию и Армению в моем новом качестве специального представителя НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии, чтобы определить пути дальнейшего расширения участия НАТО на Кавказе».

Looking forward to my first trip to the #Caucasus next week. I will be visiting #Azerbaijan 🇦🇿, #Georgia 🇬🇪, and #Armenia 🇦🇲 in my new capacity as #NATO Special Rep for the Caucasus and Central Asia in order to identify ways to further enhance NATO’s engagement in the Caucasus.

