Новый спецпредставитель НАТО на Южном Кавказе впервые посетит Грузию

Новый спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина посетит Грузию 19-20 октября. Это будет первый визит представителя альянса в качестве посланника Йенса Столтенберга.

«Мы встретились с новым представителем генсека НАТО. В понедельник он совершит свой первый визит в Грузию и встретится с грузинскими официальными лицами. Это очень важный визит, потому что Хавьер Коломина впервые посетит Грузию в этом качестве. Это также очень хорошая возможность обсудить с ним, каковы наши видения в отношениях с НАТО, каким мы видим будущее Грузии на пути к интеграции», — сказала Мака Бочоришвили, председатель парламентского комитета по европейской интеграции.

3 сентября испанский дипломат Хавьер Коломина был назначен на пост спецпредставителя генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии. На этой должности он сменил канадца Джеймса Аппатурая,

Роль спецпредставителя Североатлантического альянса заключается в поддержке рабочих контактов с региональными лидерами для развития целей Брюсселя в регионе, содействии региональной безопасности и дальнейшем продвижении программ сотрудничества блока.