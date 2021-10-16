В Рустави проходит акция против Саакашвили под лозунгом «Палач – в тюрьму»

У пенитенциарного учреждения №12 города Рустави проходит акция противников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Главный лозунг протестующих – «Палач – в тюрьму». Они категорически не согласны с требованием оппозиции освободить экс-главу государства.

Участники акции утверждают, что в период правления Саакашвили они пережили репрессии. По их словам, митинг организован бывшими политзаключенными и членами их семей. Среди тех, кто устроил акцию, – Шако Кучашвили, известный своей проправительственной и антиоппозиционной деятельностью.

«Его должен сковать страх. Сегодня здесь нас 4-5 тысяч человек. Но сюда придет вся Грузия. Пусть он [Саакашвили] молится, чтобы камера была хорошо заперта. Миша, мы пришли!», — сказал один из участников акции Заза Давитая, который называет себя бывшим политзаключенным.