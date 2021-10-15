Пенитенциарная служба: погибшие в пожаре заключенные работали в хозяйственной части

По данным Пенитенциарной службы Грузии, заключенные, погибшие в результате пожара в 17-м исправительном учреждении города Рустави, работали в хозяйственной части тюрьмы. При этом, согласно заявлению ведомства, в результате возгорания пострадали несколько сотрудников столовой исправительного учреждения. Они надышались дымом, и их жизни не угрожает опасность.

«Специальная пенитенциарная служба выражает глубокое сожаление в связи с инцидентом и соболезнует семьям погибших. Учитывая высокий общественный интерес, поясняем, что пожар на кухне пенитенциарного учреждения N17 унес жизни двух осужденных – Романа Кристесиашвили и Ильи Хипашвили. Оба работали в хозяйственной части учреждения».

Что касается причин возгорания, пока Пенитенциарная служба версий не называет. Сообщается лишь, что пожар произошел в столовой зоне исправительного учреждения, которое находится на расстоянии от самой тюрьмы. Угрозы распространения огня на здание, где содержатся заключенные, не было.

Пожар в тюрьме №17 произошел днем 14 октября, когда в Тбилиси шла подготовка к масштабной акции в поддержку осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. В оппозиционных СМИ появилась версия о бунте заключенных, но власти ее категорически опровергли. «Это полная ложь и часть грязной кампании дезинформации, направленной против государственных институтов и введение общественности в заблуждение», — заявили в Пенитенциарной службе.

Отметим также, что это не то исправительное учреждение, где содержится Саакашвили. Бывший президент Грузии отбывает срок в руставской тюрьме №12, которая расположена неподалеку от 17-й.