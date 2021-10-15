В результате пожара в руставской тюрьме №17 погибли двое заключенных

В результате пожара, возникшего 14 октября в пенитенциарном учреждении №17 города Рустави, погибли два человека. По данным министерства юстиции Грузии, это заключенные.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в столовой, расположенной в здании тюрьмы. На месте работали шесть пожарных нарядов.

В оппозиционных СМИ появилась информация, что пожар произошел из-за бунта заключенных. Но власти эту версию опровергли. «Это полная ложь и часть грязной кампании дезинформации, направленной против государственных институтов и введение общественности в заблуждение», — заявили в Пенитенциарной службе Грузии.

Отметим также, что это не то пенитенциарное учреждение, где содержится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Политик отбывает срок в руставской тюрьме №12, которая расположена неподалеку от 17-й.