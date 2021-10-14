В центре Тбилиси начинается акция в поддержку Саакашвили

На Площади Свободы в центре Тбилиси начинается акция в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили под лозунгом #СвободуМише. В течение дня из регионов в столицу стекались колонны автомобилей со сторонниками экс-главы государства.

Организатор митинга – партия «Единое национальное движение». Другие крупные оппозиционные силы не присоединились к акции, но заявили, что их члены могут участвовать в протесте в индивидуальном порядке.

Напомним, утром 1 октября, накануне муниципальных выборов, Михаил Саакашвили опубликовал в своих соцсетях видео из Батуми, сообщив о своем возвращении на родину. В течение всего дня власти опровергали эту информацию, называя ее фейком, но вечером премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании экс-президента. Сейчас в правительстве утверждают, что знали и следили за всеми передвижениями Саакашвили с момента его возвращения.

В настоящее время третий президент Грузии содержится в пенитенциарном учреждении №12 города Рустави. После ареста он заявил, что считает себя политзаключенным, и в знак протеста объявил голодовку.