244922534 435934314534656 4805893751476064371 n #новости Единое Национальное Движение, Михаил Саакашвили

В центре Тбилиси начинается акция в поддержку Саакашвили

SOVAОт

На Площади Свободы в центре Тбилиси начинается акция в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили под лозунгом #СвободуМише. В течение дня из регионов в столицу стекались колонны автомобилей со сторонниками экс-главы государства.

Организатор митинга – партия «Единое национальное движение». Другие крупные оппозиционные силы не присоединились к акции, но заявили, что их члены могут участвовать в протесте в индивидуальном порядке.

Напомним, утром 1 октября, накануне муниципальных выборов, Михаил Саакашвили опубликовал в своих соцсетях видео из Батуми, сообщив о своем возвращении на родину. В течение всего дня власти опровергали эту информацию, называя ее фейком, но вечером премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании экс-президента. Сейчас в правительстве утверждают, что знали и следили за всеми передвижениями Саакашвили с момента его возвращения.

В настоящее время третий президент Грузии содержится в пенитенциарном учреждении №12 города Рустави. После ареста он заявил, что считает себя политзаключенным, и в знак протеста объявил голодовку.

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SOVA

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