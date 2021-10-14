Премьер Грузии: Саакашвили планировал провокации, включая убийства

Заключенный Саакашвили прибыл в Грузию с единственной целью – дестабилизировать обстановку, устроить беспорядки и очень тяжелые провокации, включая убийства. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, поблагодарив Бога, что властям удалось пресечь такие действия.

В связи с массовой акцией в поддержку Саакашвили, которая должна начаться вечером 14 октября в центре Тбилиси, глава правительства призвал всех к спокойствию. Гарибашвили заявил, что важно в мирной обстановке провести второй тур муниципальных выборов, «чтобы победили все, чтобы победила наша страна, чтобы продолжилось мирное развитие».

«Я больше не хочу так много говорить о заключенном. Достаточно. Думаю, было сделано много заявлений, мы потратили много эмоций, теперь необходимо сконцентрироваться на деле», — заключил премьер-министр.