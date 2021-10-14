Премьер Грузии ответил на заявление МИД России

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ответил на заявление министерство иностранных дел России. 13 октября, комментируя исход 54-го раунда Женевских международных дискуссий по безопасности на Южном Кавказе, МИД РФ призвал Тбилиси «запустить процесс делимитации границ с Абхазией и Южной Осетией с их последующей демаркацией».

Премьер Гарибашвили, в свою очередь, заявил: власти Грузии действительно должны завершить процесс делимитации и демаркации границы, но с Российской Федерацией. «И это, конечно же, произойдет в границах единой Грузии», — сказал глава правительства.

Ранее заявление МИД России прокомментировали и в министерстве иностранных дел Грузии. В ведомстве призыв Москвы назвали совершенно неприемлемым, подчеркнув, что единственное решение вопроса – деоккупация территорий страны.