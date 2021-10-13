Саакашвили призвал жителей Грузии выйти на акцию в его поддержку

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призывает жителей страны 14 октября выйти на акцию в Тбилиси в его поддержку. Об этом заявил адвокат экс-главы государства Бека Басилая после встречи с ним в руставской тюрьме.

Через своего адвоката Саакашвили передал: несмотря на то, что завтрашний митинг организован «Единым национальным движением», он не является партийной акцией.

«Это всенародная акция, чтобы не позволить олигархическому режиму удерживать в личном плену и в заложниках третьего президента. Мы все понимаем, что содержание в тюрьме Михаила Саакашвили – это не вопрос правосудия, и [премьер-министр] Ираклий Гарибашвили прямо подтвердил, что это вопрос политической повестки дня», — заявил Басилая.

По словам адвоката, на акции 14 октября очень большое значение будет иметь количество вышедших на улицу людей и «четкая поля народа».

Бека Басилая также рассказал о состоянии здоровья Саакашвили. По его словам, негативные последствия голодовки сегодня были еще более очевидны: экс-президент выглядел бледным, а жалобы, которые у него были до того, усилились, к примеру, замедление моторики. «Состояние здоровья Миши с каждым днем ​​становится все более проблемным», — добавил адвокат.