Часть оппозиции не присоединится к акции в поддержку Саакашвили

Часть грузинской оппозиции не присоединится к акции «Единого национального движения» в поддержку Михаила Саакашвили, которая анонсирована на 14 октября. В частности, лидер «Лело» Мамука Хазарадзе заявил, что они как партия участвовать в митинге не будут, хотя члены движения могут принять самостоятельные решения. Сам он присоединяться к акции не намерен, но требования сторонников Саакашвили в целом разделяет.

«Моя личная позиция заключается в том, что это не должна быть вендетта, особенно когда речь идет об обвинениях, выдвинутых в период правления «Грузинской мечты» прокурорами и судом времен «Национального движения». Нам нужно раз и навсегда положить конец политическому правосудию в Грузии. Исходя из этого, я хотел бы, чтобы он [Саакашвили] был на свободе, но политическая партия «Лело» не присоединится к завтрашней акции».

Хазарадзе также добавил, что теперь для них самое главное – сосредоточиться на втором туре муниципальных выборов, поскольку, чтобы положить конец политическому правосудию в стране, по его словам, необходимо отстранить «Грузинскую мечту» от власти.

«Организовало акцию «Национальное движение», а когда акция планируется, это и вопрос ответственности, и партия должна знать, что последует дальше, какие методы будут использоваться впоследствии – продолжат они [протесты], завершат их или перейдут к бойкоту. Мы не знаем ответов, соответственно, как партия не участвуем в акции», — сказал Мамука Хазарадзе.

Не будут присоединяться к протесту «Единого национального движения» и их бывшие соратники, ныне представляющие партию «Европейская Грузия». Как объяснил Гига Бокерия, акция ЕНД будет проходить в поддержку конкретного политического лидера. Бокерия считает, что у митинга нет четкой задачи, соответственно, его партия не может нести за это ответственность.

«Некоторые сторонники Саакашвили поставили задачу и создали ожидание, что завтра все должно решиться, что Саакашвили должен быть освобожден, и без этого нет смысла участвовать во втором туре выборов. По общему мнению, освобождение Саакашвили – это ключ к свержению режима Иванишвили. Я считаю это неверными и нереалистичными ожиданиями и не беру на себя ответственность за то, что считаю невозможным».

Гига Бокерия считает причинно-следственную связь обратной: победа над режимом Бидзины Иванишвили является ключом к прекращению политических преследований, включая освобождение бывшего президента из тюрьмы, а не наоборот.