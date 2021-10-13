Компания из Грузии подписала контракты с голливудскими киностудиям Paramount Pictures и A24

Грузинская компания Postred подписала контракты об оказании услуг с двумя крупными голливудскими киностудиями – Paramount Pictures и A24. Достичь этого удалось при поддержке USAID – Агентства США по международному развитию.

Postred выполнит часть постпродакшна – обеспечит аудиоозвучку двух новых голливудских полнометражных фильмов: «Крик 5» (Scream 5) и «Да ладно, давай» (C’mon,C’mon). Главную роль в последнем исполняет обладатель «Оскара» Хоакин Феникс.

«На премьере этих фильмов в кинотеатрах помните, что творческая группа из Грузии внесла значительный вклад в их создание!», — говорится в сообщении USAID/Georgia.

Отмечается, что агентство помогло Postred в переговорах и заключении контрактов и продолжает помогать в получении сертификата Trusted Partner Network, являющегося стандартом индустрии Голливуда.

После полной сертификации у Postred будет больше возможностей работать с крупными американскими киностудиями.