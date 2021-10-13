Грузинская НПО призывает конституционно запретить участие страны в одном формате с Россией

Грузинская неправительственная организация «Институт свободы» требует запретить на конституционном уровне присоединение страны к региональной платформе «3+3». Этот формат, предложенный после второй карабахской войны Реджепом Тайипом Эрдоганом, предусматривает вовлечение в общие проекты трех стран Южного Кавказа – Грузии, Армении и Азербайджана, а также трех региональных держав – Турции, России и Ирана.

Однако в неправительственной организации заявляют, что в условиях растущего российского ревизионизма без присутствия США и Европы на Кавказе Грузия не только не сможет восстановить свою территориальную целостность, но и сохранить национальную независимость.

«Вхождение в объединение «3+3» станет самым большим после вступления в СНГ ударом по национальному суверенитету и евроатлантическим устремлениям Грузии, нанесенному нашими же руками. Чтобы избежать этой угрозы, необходимо на конституционном уровне запретить участие в международных объединениях вместе с оккупантом или ведение с ним переговоров без прямого вовлечения американских и европейских партнеров».

В НПО заявляют, что их инициатива и принятие новой конституционной нормы направлены на защиту исторического выбора грузинского народа, который неоднократно выражал волю к евроатлантической интеграции.

Эта гарантия жизненно важна для Грузии, поскольку растет риск, что страна попадет «в убийственное геополитическое пространство и потеряет поддержку Запада».

«Национальный долг каждого из нас – противостоять экзистенциальной угрозе безопасности страны. Мы призываем всех свободолюбивых граждан и прозападные силы использовать все доступные ресурсы для спасения будущего Грузии. История не простит нам бездействия», — говорится в заявлении «Института свободы».