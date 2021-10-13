Всенародный или партийный: почему оппозиция не идет на митинг в поддержку Саакашвили - SOVA

Одна за другой оппозиционные партии выступают с заявлением, что 14-го октября на Площади Свободы в центре Тбилиси стоять вместе со сторонниками экс-президента и «Единого национального движения» не будут. Несмотря на то, что все они сходятся во мнении: Саакашвили – политзаключенный. Главная причина дистанцирования – партийный, по их мнению, характер акции. При этом ряд оппозиционеров все же планирует выйти на улицу, но в индивидуальном порядке.

«Михаил Саакашвили – политический заключенный. Об этом свидетельствуют и заявления премьер-министра, направленные на дискредитацию третьего президента страны. Мы выражаем солидарность с его сторонниками. Но Республиканская партия не присоединяется к митингу 14 октября».

Хатуна Самнидзе, Республиканская партия Грузии

«Некоторые сторонники Саакашвили поставили задачу и создали ожидание, что завтра все должно решиться, что Саакашвили должен быть освобожден, и без этого нет смысла участвовать во втором туре выборов. По общему мнению, освобождение Саакашвили – это ключ к свержению режима Иванишвили. Я считаю это неверными и нереалистичными ожиданиями и не беру на себя ответственность за то, что считаю невозможным».

Гига Бокерия, «Европейская Грузия»

«Члены нашей партии, у которых есть желание, могут прийти на акцию. Но в целом это акция «Единого национального движения». Сам я не намерен идти, у меня много дел, нужно решить партийные дела. Что касается его [Саакашвили] политического заключения – это политическое преследование. Этот человек должен будет ответить на все вопросы только тогда, когда в стране будет суд, которому доверяют. Но до того он будет политзаключенным».

Зураб Джапаридзе, «Гирчи – больше свободы»

«Наша партия к этой акции не присоединяется. Может, кто-то решит пойти индивидуально, мы этому не препятствуем. Мы считаем, что президент Саакашвили заслуживает справедливого судебного разбирательства и что судебная власть должна быть освобождена от политического давления. Но мы должны сосредоточиться на втором туре, если хотим изменить ситуацию в стране, и эта цель ни в коем случае не должна быть потеряна. 30 октября во втором туре оппозиция должна победить на выборах в коалиции и подготовиться к досрочным выборам в следующем году. Без второго тура кризис не разрешится».

Мамука Хазарадзе, «Лело для Грузии»

«Это акции непосредственно «Единого национального движения», и очевидно, что там будут члены этой партии. Соответственно, «Европейская Грузия» участия в ней не примет, но разделяет идею о том, что он [Саакашвили] подвергается политическому преследованию».

Георгий Нониавшили, «Европейская Грузия»

«Наша партия к акции не присоединяется. В целом это акция «Единого национального движения», и я не думаю, что им сейчас требуется особенная поддержка. Естественно, что у ЕНД есть право зафиксировать свою политическую позицию. Посмотрим, сколько людей придут и насколько актуален этот вопрос для населения».

Александре Раквиашвили, «Гирчи»

«Партия «Граждане» не присоединяется ни к одной из акций, организованных «Национальным движением» и поддерживающими его партиями. Это – митинг конкретной партии в поддержку своего лидера. У них есть право на митинг, и понятно, что они его анонсируют. Как нам присоединиться к этой акции? Митинг партии, которая ежедневно обвиняет нас в том, что мы идем на сделку с «Грузинской мечтой».

Леван Иоселиани, «Граждане»

«Это не акция «Стратегии Агмашенебели». Мы переключились на координацию [с оппозицией] во втором туре и на победу. Как партия, мы не идем на митинг, а индивидуально каждый поступит так, как решит сам».

Серго Чихладзе, «Третья сила – Стратегия Агмашенебели»

«Это стыдно для всей страны, что у нас нет даже реальной достоверной картины того, как себя чувствует Михаил Саакашвили. Есть серьезные страхи, что состояние его здоровья весьма плохое, и нет никакого доверия по отношению к государству. Я, конечно, присоединяюсь к акции 14-го числа, потому что этот вопрос выходит за пределы одной партии».

Элене Хоштария, «Дроа!» («Настало время!»)

Реакции

В «Едином национальном движении» заявили, что отказ оппозиционных партий присоединяться к акции 14 октября расценивают как предательство страны. Член ЕНД Георгий Чаладзе считает решение политических движений фундаментальной ошибкой.

«Миша никому не принадлежит. Миша – творец современной Грузии»

В правящей «Грузинской мечте» особых ожиданий от масштабной, по словам «Нацдвижения», акции в центре Тбилиси не питают.

«Они соберутся, выразят свой протест, обругают нас, проклянут, разойдутся. Это хорошо, это тоже их право. А в отношении тех, кто нарушит установленные нормы и критерии, будут введены соответствующие штрафные санкции, и соответствующие службы за этим проследят», – заявил депутат Ираклий Заркуа.

Политолог Гия Хухашвили считает, что акция 14 октября ничего не принесет для самого второго тура выборов муниципальных выборов. Ведь те, кто считает, что Миша должен быть освобожден, – они и так пойдут на выборы.

«Думаю, что и к этой акции присоединятся только эти люди. Оппозиционные партии уже сказали, что не собираются участвовать. Соответственно, мобилизация тех, кто уже и так мобилизован – абсурд. Ресурс тратится зря. Думаю, повестка дня оппозиции должна быть больше направлена на местную проблематику. Кандидаты должны убеждать население, что они могут решить проблемы лучше, чем действующие власти. Так что, поднимать тему Саакашвили больше в интересах «Грузинской мечты», – считает политолог.

В том, что «Нацдвижение» сделало основной темой свей повестки вопрос освобождения Михаила Саакашвили, Хухашвили видит слабость. По его словам, оппозиционеры, в частности ЕНД, могли бы поработать над привлечением избирателей кандидатов, оставшихся за пределами политической игры в первом туре.

«С одной стороны, это понятно, иначе бы оппозиция не смогла поступить. Но если это [вопрос Саакашвили] стало фундаментальным водоразделом, здесь, очевидно, оппозиция проиграет».