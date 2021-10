Представительство ЕС: «Сегодня мы оплакивает трагически прерванные в Батуми жизни»

Представительство Евросоюза в Грузии публикует заявление в связи с трауром по жертвам трагедии в Батуми.

«Сегодня мы оплакивает трагически прерванные в Батуми жизни. Приносим соболезнования семьям и друзьям погибших. Сегодня мы в трауре вместе с Грузией», — сказано в заявлении.

On this national day of mourning, we grieve the lives tragically lost in Batumi. Our thoughts and condolences are with their families and friends. pic.twitter.com/znclg4h0hn

