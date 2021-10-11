244484214 3983923905042912 3356022171507713990 n 800x400 1 #новости Батуми, Грузия-Германия, Грузия-Евросоюз

Представительство ЕС: «Сегодня мы оплакивает трагически прерванные в Батуми жизни»

SOVAОт

Представительство Евросоюза в Грузии публикует заявление в связи с трауром по жертвам трагедии в Батуми.

«Сегодня мы оплакивает трагически прерванные в Батуми жизни. Приносим соболезнования семьям и друзьям погибших. Сегодня мы в трауре вместе с Грузией», — сказано в заявлении.

 

Соболезнования выразили в посольстве Германии.

«Сегодня мы оплакивает погибших и разделяем боль их близких», — сказано в заявлении.

Трагедия в Батуми: в Грузии день траура

SOVA

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