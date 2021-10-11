Трагедия в Батуми: в Грузии день траура

В связи с трагедией в Батуми 11 октября объявлен в Грузии днем траура. Государственные флаги по всей стране приспущены.

Напомним, обрушение подъезда жилого дома в центре Батуми произошло примерно в полдень 8 октября. Вызволить живыми из-под завалов удалось только двоих человек – мужчину и женщину, но впоследствии 35-летняя женщина скончалась в больнице. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.

Из девяти погибших трое – дети. Кроме того, четыре жертвы обрушения – двое взрослых и двое несовершеннолетних – члены одной семьи.

По факту обрушения МВД Грузии задержало троих человек, прокуратура уже предъявила обвинения. Среди задержанных — гражданин иностранного государства, хозяин одной из квартир дома З. Б., 1975 г. р., а также рабочие Х. С. 1962 г. р. и Г. С., 1992 г. р. По данным следствия, строительные и ремонтные работы в квартире велись с грубым нарушением правил безопасности. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 240 (Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия) и части 3 статьи 187 (Повреждение или уничтожение вещи, повлекшие по неосторожности причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия).