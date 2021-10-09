Из-под завалов в Батуми извлекли тело еще одного ребенка

Из-под завалов обрушенного жилого дома в Батуми спасатели извлекли тело еще одного несовершеннолетнего. Ранее были найдены мертвыми четыре человека – один ребенок, одна женщина и двое мужчин.

К настоящему времени спасти удалось только двоих людей, оказавших под обломками. Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжалась в течение всей ночи. Ранее власти предположили, что в результате обрушения под завалами могли оказаться 10-15 человек.

МВД Грузии, между тем, сообщило о задержании по факту обрушения трех лиц. Это хозяин квартиры на первом этаже рухнувшего дома З. Б., 1975 г. р., а также рабочие Х. С. 1962 г. р. и Г. С., 1992 г.р. По данным следствия, строительные и ремонтные работы в квартире велись с грубым нарушением правил безопасности. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 240 (Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия) и части 3 статьи 187 (Повреждение или уничтожение вещи, повлекшие по неосторожности причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия).

Напомним, обрушение подъезда жилого дома в центре Батуми произошло в полдень 8 октября. Вскоре после этого удалось спасти ребенка, оказавшегося заблокированным в автомобиле, припаркованном у здания. Жительница дома, которую первой удалось вызволить из-под завалов, провела под обломками около девяти часов. Вскоре после нее был освобожден мужчина. Состояние обоих оценивается как тяжелое.