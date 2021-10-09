В Батуми из-под завалов извлечены тела трех человек

В Батуми спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома тела еще трех человек — двух мужчин и одного ребенка. Информацию подтвердила служба по чрезвычайным ситуациям Грузии.

Всего в Батуми из обрушившегося здания вывезли тела 4 человек — ранее спасатели извлекли тело пожилой женщины.

После многочасовых работ, спасателям удалось извлечь из-под завалов двух человек — мужчину и женщину. Женщину доставили в Батумскую реферальную больницу — по данным поликлиники, состояние ее здоровья тяжелое, она попала в больницу с остановкой сердца, кровотечением и травмами конечностей. По словам ее мужа, их малолетние дети остаются под завалами.

По словам министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, правоохранители не могут уточнить, сколько человек находятся под завалами.

Сегодня, 8 октября, в Батуми на улице 26 мая обрушилось жилое здание. Причина пока неизвестна. По словам Гомелаури, по поводу причин обрушения дома появилось несколько версий, в том числе взрыв газа, хотя основной версией ведомство считает продолжающиеся строительные работы.