В городе Рустави обрушилась часть жилого дома. Жертв нет

В городе Рустави на одной из центральных улиц обрушилась часть трехэтажного жилого дома. По имеющейся на данный момент информации, жертв нет.

Как сообщает местное издание Info Rustavi, дом был признан аварийным и в нем велись реабилитационные работы. В здании в момент обрушения находились только два человека. Они получили легкие ранения. Прибывшая на место бригада скорой помощи оказала им первую медицинскую помощь.

На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб. Кроме того, на место происшествия прибыла мэр Рустави Нино Лацабидзе.