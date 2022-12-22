В Эр-Рияде прошла встреча премьера Грузии с наследным принцем Саудовской Аравии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с наследным принцем Саудовской Аравии, премьер-министром Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. Церемония встречи прошла во дворце аль-Ямам в столице королевства Эр-Рияде.

Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, в ходе переговоров стороны обсудили положительную динамику и перспективы дальнейшего углубления экономического сотрудничества. «Была подчеркнута возросшая роль и значение Грузии как транзитного узла, соединяющего Азию и Европу, и транспортного коридора с большим потенциалом», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, со стороны Саудовской Аравии была выражена готовность активнее использовать потенциал Грузии.

Среди обсуждаемых вопросов были также перспективы углубления существующего сотрудничества в сфере туризма. Премьер-министр Гарибашвили отметил, что туризм является быстрорастущей отраслью экономики Грузии. При этом граждане Саудовской Аравии пользуются безвизовым режимом, и с каждым годом поток туристов их королевства только растет.

На встрече также обсуждались инвестиционные направления. Ираклий Гарибашвили отметил, что Грузия является привлекательной страной для Саудовской Аравии как с точки зрения государственных инвестиционных фондов, так и с точки зрения частного бизнеса.

Сообщается также, что премьер пригласил своего саудовского коллегу в Грузию в удобное для него время.