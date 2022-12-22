Парламент Грузии не смог избрать ни нового Омбудсмена, ни нового главу ЦИК

Парламент Грузии не мог избрать Народного защитника. Ни одному из 19-ти кандидатов, представленных в законодательный орган, не удалось заручиться поддержкой депутатов.

Согласно Конституции и законодательству Грузии, парламент должен был избрать Омбудсмена сроком на шесть лет большинством голосов – не менее трех пятых полного состава. Это 90 мандатов, которых нет ни у одной парламентской партии.

Из числа кандидатов оппозиция поддерживала Анну Абашидзе, Георгия Бурджанадзе и Нази Джанезашвили. Правящее большинство предлагало сделать выбор из пяти кандидатов: Лела Гаприндашвили, Тинатин Эрквания, Нугзар Кохреидзе, Георгий Мариамидзе и Кетеван Чачава. В итоге большинство не проголосовало ни за одного из кандидатов.

Отметим, что на должность Омбудсмена были представлены: Анна Абашидзе, Нази Джанезашвили, Нугзар Кохреидзе, Георгий Бурджанадзе, Серго Махарадзе, Марика Аревадзе, Тинатин Эрквания, Георгий Мариамидзе, Лела Гаприндашвили, Кетеван Чачава, София Деметрашвили, Николоз Николадзе, Александр Кобаидзе, Яго Хвичия, Джемал Нателашвили, Леван Кокорашвили, Георгий Цобехия, Мака Миндиашвили и Евгения Тавадзе.

22 декабря парламент Грузии не смог избрать и председателя Центральной избирательной комиссии и профессиональных членов ЦИК. Для их избрания требовался кворум в 100 голосов, но кандидаты, предложенные президентом, не смогли заручиться поддержкой депутатов.

Саломе Зурабишвили на пост председателя ЦИК представила парламенту кандидатуры Тамар Алпаидзе и Реваза Эгадзе. Георгий Марсагишвили и Натия Циптаури были выдвинуты на одну вакантную должность члена Центризбиркома, а Леван Исакадзе и Кристине Каджая – на другую.