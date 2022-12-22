«Мы уже победили – ведь мы не боимся»: Зеленский выступил в Конгрессе США

Мы уже победили – ведь мы не боимся. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Конгрессе США, куда он прибыл со своим первым зарубежным визитом после начала широкомасштабной российской агрессии 24 февраля.

«Мы победили Россию в битве за умы мира. Тем не менее, битва продолжается! И мы должны победить Кремль на поле боя. Это битва не только за территорию – за ту или иную часть Европы. Это битва не только за жизнь, свободу и безопасность украинцев или любого другого народа, который Россия пытается завоевать».

По словам Зеленского, российская тирания потеряла контроль над украинцами. А сами россияне получат возможность освободиться только тогда, когда они победят Кремль в своих собственных мыслях. В своем обращении к Конгрессу президент Украины также заявил, что эта борьба определит – «в каком мире будут жить наши дети и внуки, а затем – их дети и внуки». По его словам, это определит, будет ли это демократия – для украинцев и для американцев – для всех.

«И следующий год станет переломным. Точка, когда украинское мужество и американская решимость должны гарантировать будущее нашей общей свободы. Свобода людей, отстаивающих свои ценности».

Зеленский подчеркнул, что сегодня мир слишком взаимосвязан, поэтому никто не может оставаться в стороне. Он также напомнил, что Киев никогда не просил, чтобы за него воевали: украинские военные могут сами управлять американскими танками и самолетами. Президент также заявил, что не менее важной является финансовая поддержка США. Это не благотворительность, а инвестиции в глобальную безопасность и демократию, подчеркнул президент.

«Войска США бились против нацистов под Рождество 1944 года, а сейчас наши войска точно так же бьются против России. Украина держится и никогда не сдастся».

Зеленский также заявил, что россияне могли бы остановить агрессию, если бы захотели. Но они отравлены Кремлем, и было бы наивно ожидать от них шагов к миру. Поэтому он призвал усилить санкции, чтобы Россия ощутила, насколько тяжелыми являются последствия войны.

«Через два дня у нас будет Рождество при свечах. Не потому что это романтично, а потому что у нас не будет электричества. Но мы не жалуемся. Свет нашей души не погасить».

Свое выступление Владимир Зеленский завершил словами «Слава Украине!». Члены Конгресса США аплодировали ему стоя.