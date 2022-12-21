В Вашингтоне проходит встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского

Президент США Джо Байден принял в Белом доме своего украинского коллегу Владимира Зеленского. В начале встречи Байден заявил, что американский народ «с гордостью» поддерживает Украину и разделяет ее стремление к «справедливому миру».

«Господин президент, хорошо, что вы вернулись. Для меня большая честь быть рядом с вами в совместной защите от жестокой, жестокой войны, которую ведет Путин», – сказал Байден Зеленскому.

Президент США отметил, что война России против Украины длится уже 300 дней: «Трудно поверить, что прошло 300 дней, и Путин жестоко посягнул на право украинцев на существование как нации и напал на невинный украинский народ только для того, чтобы запугать его».

По словам главы Белого дома, эскалация российских атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру – это попытка Путина использовать зиму как оружие. Байден заверил, что американцы вместе с европейскими союзниками поддерживают Украину.

В свою очередь Зеленский назвал большой честью то, что он был приглашен в Белый дом, и поблагодарил президента США за помощь Украине.

После завершения переговоров президенты проведут совместную пресс-конференцию. После этого Зеленский выступит в Конгрессе США на совместном заседании палат.

Зеленский прилетел в Соединенные Штаты в среду, 21 декабря. Он летел на борту самолета американских Вооруженных сил. Это первая зарубежная поездка Владимира Зеленского после широкомасштабного российского вторжения в Украину в феврале.