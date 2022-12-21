Уголовное дело против активистки из Ахаогори Тамары Меаракишвили прекращено

Уголовное дело в отношении гражданской активистки из самопровозглашенной Южной Осетии Тамары Меаракишвили прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Расследование против жительницы Ахалгорского района было заведено в августе 2017 года. Теперь она получила письмо о закрытии дела.

На своей страничке в Facebook Меаракишвили опубликовала фотографию документа.

Активистка написала, что теперь имеет право на реабилитацию – на возмещение морального и материального ущерба, нанесенного ей за эти годы. «Браво мне, что вступила в противостояние с системой на местах и боролась до конца», — добавила она.

Напомним, в 2017 году Тамару Меаракишвили обвинили в клевете в отношении члена партии «Единая Осетия» Спартака Дряева. Она была задержана без каких-либо санкций, а в ее ахалгорском доме провели обыск, передает «Эхо Кавказа».

17 января 2020 года Коллегия Верховного суда самопровозглашенной республики окончательно сняла это обвинение. Она обязала де-факто Генпрокурору убрать из дела эпизоды, связанные с клеветой, и вернуть его в суд для рассмотрения других эпизодов.

Их оставалось два – незаконное приобретение югоосетинского паспорта (ст. 324 Уголовного кодекса РФ) и использование заведомо ложного документа (ст. 327 ч. 3 УК РФ), отмечает «Эхо Кавказа».