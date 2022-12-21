СГБ Грузии сообщила об освобождении гражданина, похищенного российскими военными

Гражданин Грузии Манучар Гулиташвили, незаконно задержанный российскими оккупационными силами три дня назад в районе села Переви (Сачхерский муниципалитет), освобожден. Он уже находится на территории, подконтрольной официальному Тбилиси, сообщает Служба государственной безопасности Грузии.

По данным СГБ, сразу после получения информации о похищении была активизирована «горячая линия» при Миссии наблюдателей ЕС и задействованы все механизмы, находящиеся в распоряжении центрального правительства. О случившемся были проинформированы сопредседатели международных дискуссий в Женеве и международные партнеры Грузии.

Служба госбезопасности вновь заявила, что всю ответственность за деструктивные действия, совершаемые на оккупированных территориях и вдоль линии оккупации, лежит на России.