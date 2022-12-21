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Программа праздничных мероприятий в «Новогодней деревне» в Тбилиси

SOVAОт

Мэрия Тбилиси опубликовала программу праздничных мероприятий, приуроченных к Новому году. Концерты на разных сценах «Новогодней деревни» будут проходить ежедневно с 23 декабря по 13 января.

По информации столичной мэрии, на площади Орбелиани, в Саду 9 Апреля и на улице Атонели будут организованы детские спектакли, развлекательные мероприятия и праздничные шествия. Кроме того, там состоятся вечера музыкантов и певцов разных жанров. Цикл концертов стартует с открытия «Новогодней деревни».

SOVA LOGO NEW SMALL новости новый годСцена на улице Атонели

23.12.2021 – 19:00
Открытие «Новогодней деревни»

24.12.2021 – 20:00
SALIO

25.12.2021 – 20:00
Концерт 90-х

26.12.2022 – 20:00
Killages

27.12.2022 – 20:00
Зука Хуцишвили и бэнд

28.12.2022 – 20:00
ARA

29.12.2022 – 20:00
Ghamis Shous Band («Бэнд Ночного шоу»)

30.12.2022 – 20:00
Эрекле Деисадзе и бэнд
SKAZZ

01.01.2023 – 20:00
Newton

01.02.2023 – 20:00
4D Monster Lobsters

03.01.2023 – 20:00
4D Monster Lobsters

04.01.2023 – 20:00
Tamada
SvanSikh

05.01.2023 – 20:00
Frani
REGGAEON

06.01.2023 – 20:00
Концерт грузинской песни «В ожидании Рождества»

07.01.2023 – 20:00
Тбилисский Биг-бэнд

08.01.2023 – 20:00
Bedford Falls

09.01.2023 – 20:00
Звезды грузинской эстрады

01.10.2023 – 20:00
Звезды грузинской эстрады

11.01.2023 – 20:00
Концерт этномузыки: группа Egari, группа Bani, группа Chveneburebi, группа Gordela, группа Ursa, группа Didgori, группа Basiani.

12.01.2023 – 20:00
Бэнд Давида Илуридзе
Софо Геловани и бэнд

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Сцена каравана на площади Орбелиани

23.12.2021 – 21:30
Дато Эвгенидзе и бэнд

24.12.2021 – 21:30
FE PROJECT

25.12.2021- 21:30
Бека Гочиашвили и бэнд

26.12.2022 – 21:30
Нодарико Хуцишвили и бэнд

29.12.2022
16:00 – Молодежная команда Tutarchela
21:30 – LOUDspeakers

02.01.2023 – 21:30
Элене Каландадзе и Эрекле Гецадзе

04.01.2023 – 21:30
Tika Balanchine & New One

06.01.2023 – 22:00
Мишо Урушадзе Dj Set

08.01.2023 – 22:00
Dro Dj Set

09.01.2023 – 21:30
Бэнд Sherekilebi с репертуаром музыки из грузинских фильмов

13.01.2023 – 21:30
Георгий Гигашвили, Нини Нуцубидзе, Като Кварацхелия

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Детские концерты на сцене улицы Атонели

24.12.2021
13:00 – Музыкальный руководитель N Studio Нуца Джанелидзе
14:30 – Тамар Болашвили

25.12.2021
13:00 – Студия Русико Бахтадзе

26.12.2022
13:30 – Candy Studio

27.12.2022
13:30 – Студия Bzikebi

28.12.2022
13:30 – Научный музей Experimentorium
14:00 – Тамар Болашвили

29.12.2022
13:30 – Студия Meko

30.12.2022
13:30 – Студия Ana-Bana

01.01.2023
13:00 – Академия вокала

02.01.2023
13:00 – Концерт фольклорных ансамблей Национального дворца

03.01.2023
13:30 – Basti-Bubu

04.01.2023
13:30 – Детская вокальная студия Chiko
14:45 – Тамар Болашвили

05.01.2023
13:30 – Студия пения Нукри Капанадзе

06.01.2023
13:30 – Студия Tinklebi

07.01.2023
13:00 – Команда Doremi

08.01.2023
13:00 – Студия «Велосипед» – выступление Жирафа Жозе

09.01.2023
13:30 – Студия Nia

01.10.2023
13:30 – Объединение профессиональных государственных кукольных театров Грузии – Тбилисский театр кукол

11.01.2023
13:30 – Студия «1, 2, 3»

12.01.2023
13:00 – Участники всех сезонов проекта Ranina

13.01.2023
13:00 – Концерт вокальных групп и классической музыки Национального дворца

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