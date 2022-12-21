Программа праздничных мероприятий в «Новогодней деревне» в Тбилиси

Мэрия Тбилиси опубликовала программу праздничных мероприятий, приуроченных к Новому году. Концерты на разных сценах «Новогодней деревни» будут проходить ежедневно с 23 декабря по 13 января.
По информации столичной мэрии, на площади Орбелиани, в Саду 9 Апреля и на улице Атонели будут организованы детские спектакли, развлекательные мероприятия и праздничные шествия. Кроме того, там состоятся вечера музыкантов и певцов разных жанров. Цикл концертов стартует с открытия «Новогодней деревни».
Сцена на улице Атонели
23.12.2021 – 19:00
Открытие «Новогодней деревни»
24.12.2021 – 20:00
SALIO
25.12.2021 – 20:00
Концерт 90-х
26.12.2022 – 20:00
Killages
27.12.2022 – 20:00
Зука Хуцишвили и бэнд
28.12.2022 – 20:00
ARA
29.12.2022 – 20:00
Ghamis Shous Band («Бэнд Ночного шоу»)
30.12.2022 – 20:00
Эрекле Деисадзе и бэнд
SKAZZ
01.01.2023 – 20:00
Newton
01.02.2023 – 20:00
4D Monster Lobsters
03.01.2023 – 20:00
4D Monster Lobsters
04.01.2023 – 20:00
Tamada
SvanSikh
05.01.2023 – 20:00
Frani
REGGAEON
06.01.2023 – 20:00
Концерт грузинской песни «В ожидании Рождества»
07.01.2023 – 20:00
Тбилисский Биг-бэнд
08.01.2023 – 20:00
Bedford Falls
09.01.2023 – 20:00
Звезды грузинской эстрады
01.10.2023 – 20:00
Звезды грузинской эстрады
11.01.2023 – 20:00
Концерт этномузыки: группа Egari, группа Bani, группа Chveneburebi, группа Gordela, группа Ursa, группа Didgori, группа Basiani.
12.01.2023 – 20:00
Бэнд Давида Илуридзе
Софо Геловани и бэнд
Сцена каравана на площади Орбелиани
23.12.2021 – 21:30
Дато Эвгенидзе и бэнд
24.12.2021 – 21:30
FE PROJECT
25.12.2021- 21:30
Бека Гочиашвили и бэнд
26.12.2022 – 21:30
Нодарико Хуцишвили и бэнд
29.12.2022
16:00 – Молодежная команда Tutarchela
21:30 – LOUDspeakers
02.01.2023 – 21:30
Элене Каландадзе и Эрекле Гецадзе
04.01.2023 – 21:30
Tika Balanchine & New One
06.01.2023 – 22:00
Мишо Урушадзе Dj Set
08.01.2023 – 22:00
Dro Dj Set
09.01.2023 – 21:30
Бэнд Sherekilebi с репертуаром музыки из грузинских фильмов
13.01.2023 – 21:30
Георгий Гигашвили, Нини Нуцубидзе, Като Кварацхелия
Детские концерты на сцене улицы Атонели
24.12.2021
13:00 – Музыкальный руководитель N Studio Нуца Джанелидзе
14:30 – Тамар Болашвили
25.12.2021
13:00 – Студия Русико Бахтадзе
26.12.2022
13:30 – Candy Studio
27.12.2022
13:30 – Студия Bzikebi
28.12.2022
13:30 – Научный музей Experimentorium
14:00 – Тамар Болашвили
29.12.2022
13:30 – Студия Meko
30.12.2022
13:30 – Студия Ana-Bana
01.01.2023
13:00 – Академия вокала
02.01.2023
13:00 – Концерт фольклорных ансамблей Национального дворца
03.01.2023
13:30 – Basti-Bubu
04.01.2023
13:30 – Детская вокальная студия Chiko
14:45 – Тамар Болашвили
05.01.2023
13:30 – Студия пения Нукри Капанадзе
06.01.2023
13:30 – Студия Tinklebi
07.01.2023
13:00 – Команда Doremi
08.01.2023
13:00 – Студия «Велосипед» – выступление Жирафа Жозе
09.01.2023
13:30 – Студия Nia
01.10.2023
13:30 – Объединение профессиональных государственных кукольных театров Грузии – Тбилисский театр кукол
11.01.2023
13:30 – Студия «1, 2, 3»
12.01.2023
13:00 – Участники всех сезонов проекта Ranina
13.01.2023
13:00 – Концерт вокальных групп и классической музыки Национального дворца