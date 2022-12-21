Программа праздничных мероприятий в «Новогодней деревне» в Тбилиси

Мэрия Тбилиси опубликовала программу праздничных мероприятий, приуроченных к Новому году. Концерты на разных сценах «Новогодней деревни» будут проходить ежедневно с 23 декабря по 13 января.

По информации столичной мэрии, на площади Орбелиани, в Саду 9 Апреля и на улице Атонели будут организованы детские спектакли, развлекательные мероприятия и праздничные шествия. Кроме того, там состоятся вечера музыкантов и певцов разных жанров. Цикл концертов стартует с открытия «Новогодней деревни».

Сцена на улице Атонели

23.12.2021 – 19:00

Открытие «Новогодней деревни»

24.12.2021 – 20:00

SALIO

25.12.2021 – 20:00

Концерт 90-х

26.12.2022 – 20:00

Killages

27.12.2022 – 20:00

Зука Хуцишвили и бэнд

28.12.2022 – 20:00

ARA

29.12.2022 – 20:00

Ghamis Shous Band («Бэнд Ночного шоу»)

30.12.2022 – 20:00

Эрекле Деисадзе и бэнд

SKAZZ

01.01.2023 – 20:00

Newton

01.02.2023 – 20:00

4D Monster Lobsters

03.01.2023 – 20:00

4D Monster Lobsters

04.01.2023 – 20:00

Tamada

SvanSikh

05.01.2023 – 20:00

Frani

REGGAEON

06.01.2023 – 20:00

Концерт грузинской песни «В ожидании Рождества»

07.01.2023 – 20:00

Тбилисский Биг-бэнд

08.01.2023 – 20:00

Bedford Falls

09.01.2023 – 20:00

Звезды грузинской эстрады

01.10.2023 – 20:00

Звезды грузинской эстрады

11.01.2023 – 20:00

Концерт этномузыки: группа Egari, группа Bani, группа Chveneburebi, группа Gordela, группа Ursa, группа Didgori, группа Basiani.

12.01.2023 – 20:00

Бэнд Давида Илуридзе

Софо Геловани и бэнд

Сцена каравана на площади Орбелиани

23.12.2021 – 21:30

Дато Эвгенидзе и бэнд

24.12.2021 – 21:30

FE PROJECT

25.12.2021- 21:30

Бека Гочиашвили и бэнд

26.12.2022 – 21:30

Нодарико Хуцишвили и бэнд

29.12.2022

16:00 – Молодежная команда Tutarchela

21:30 – LOUDspeakers

02.01.2023 – 21:30

Элене Каландадзе и Эрекле Гецадзе

04.01.2023 – 21:30

Tika Balanchine & New One

06.01.2023 – 22:00

Мишо Урушадзе Dj Set

08.01.2023 – 22:00

Dro Dj Set

09.01.2023 – 21:30

Бэнд Sherekilebi с репертуаром музыки из грузинских фильмов

13.01.2023 – 21:30

Георгий Гигашвили, Нини Нуцубидзе, Като Кварацхелия

Детские концерты на сцене улицы Атонели

24.12.2021

13:00 – Музыкальный руководитель N Studio Нуца Джанелидзе

14:30 – Тамар Болашвили

25.12.2021

13:00 – Студия Русико Бахтадзе

26.12.2022

13:30 – Candy Studio

27.12.2022

13:30 – Студия Bzikebi

28.12.2022

13:30 – Научный музей Experimentorium

14:00 – Тамар Болашвили

29.12.2022

13:30 – Студия Meko

30.12.2022

13:30 – Студия Ana-Bana

01.01.2023

13:00 – Академия вокала

02.01.2023

13:00 – Концерт фольклорных ансамблей Национального дворца

03.01.2023

13:30 – Basti-Bubu

04.01.2023

13:30 – Детская вокальная студия Chiko

14:45 – Тамар Болашвили

05.01.2023

13:30 – Студия пения Нукри Капанадзе

06.01.2023

13:30 – Студия Tinklebi

07.01.2023

13:00 – Команда Doremi

08.01.2023

13:00 – Студия «Велосипед» – выступление Жирафа Жозе

09.01.2023

13:30 – Студия Nia

01.10.2023

13:30 – Объединение профессиональных государственных кукольных театров Грузии – Тбилисский театр кукол

11.01.2023

13:30 – Студия «1, 2, 3»

12.01.2023

13:00 – Участники всех сезонов проекта Ranina

13.01.2023

13:00 – Концерт вокальных групп и классической музыки Национального дворца