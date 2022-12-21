МИД: оценка Грузии в пакете расширения ЕС начнется с весны 2023 года

Оценка Грузии в пакете расширения ЕС начнется с весны 2023 года. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Теймураз Джанджалия, сославшись на полученное из Брюсселя сообщение.

В ходе заседания комитета парламента Грузии по внешним отношениям, представитель МИД выразил надежду, что Тбилиси встретит 2024 год в амплуа кандидата в члены в ЕС. По его словам, к февралю будет завершена вся работа по выполнению 12 рекомендаций Еврокомиссии, что необходимо для получения статуса.

На встрече с депутатами Джанджалия заявил, что правительство проделало огромную работу для того, чтобы процесс завершился успешно. Он добавил, что изначально оценка Грузии ожидалась в конце года, однако Еврокомиссия попросила время на более эффективный ответ.

«Вместе с тем, нам сказали, что Грузия больше не будет оцениваться отдельно, а попадет в единый пакет расширения, что для нас является значительным прогрессом и важным элементом с точки зрения оценки, поскольку мы будем в одной корзине с государствами-кандидатами. И нас оценят вместе с ними», — заявил замглавы МИД.