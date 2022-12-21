Гражданина РФ обвинили в наезде на грузинского журналиста

Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в отношении гражданина России Е. К. по факту наезда на журналиста телеканала Formula. Расследование ведется по статье о нанесении телесных повреждений.

Инцидент произошел 9 ноября. По данным следствия, 9 ноября съемочная группа готовила сюжет о попытках отмывания денег россиянами в Грузии. Но после просьбы дать интервью обвиняемый сел в автомобиль, завел его и умышленно наехал на стоявшего перед ним корреспондента Давида Курдадзе.

«На основании этого [полученных в ходе следствия данных] 20 декабря 2022 года Генеральная прокуратура Грузии начала уголовное преследование в отношении гражданина Российской Федерации за совершение преступления, предусмотренного частью первой статьи 126 Уголовного кодекса Грузии (насилие)», — говорится в заявлении прокуратуры.

В ведомстве пообещали сделать все, «чтобы расследование такого рода дел было быстрым и эффективным».