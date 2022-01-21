Аэропорт в Местиа прошел сертификацию

Аэропорт имени Царицы Тамар в высокогорном поселке Местиа (регион Сванети) успешно прошел ресертификацию о соответствии аэродрома. Из аэропортов Грузии местного значения он первым привел аэродромные руководства и другие сопутствующие процедуры в соответствие с новыми правилами сертификации Агентства гражданской авиации.

Гражданский аэродром подлежит сертификации, если он используется для целей транспортной авиации и воздушные перевозки осуществляются воздушными судами определенной категории.

До этого ресертификацию успешно прошли Кутаисский и Батумский международные аэропорты. Агентство гражданской авиации в соответствии с обновленными правилами аэропортов и аэродромов проводит сертификацию аэропортов в пять этапов. Воздушная гаван Местиа успешно прошла все из них.

Сертификат, выданный Агентством гражданской авиации, является подтверждением для всех операторов аэропортов, что в эксплуатируемом ими аэропорту безопасно работать. Комиссия осматривает и оценивает инфраструктуру и технические средства аэропорта, чтобы убедиться, что аэропорт соответствует требованиям, установленным законодательством Грузии, и стандартам ИКАО.

В настоящее время идет процесс сертификации в аэропорту Амбролаури – еще одного высокогорного поселка (регион Рача).