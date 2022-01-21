В одной из Covid-клиник Грузии пациент напал на медсестру

В Грузии пациент Covid-клиники напал на медсестру. Об этом сообщает издание «Новости-Грузия» со ссылкой на Ассоциацию защиты прав врачей.

Инцидент произошел 21 декабря в одной из районных больниц. Инфицированный коронавирусом мужчина средних лет острым предметом нанес медсестре ранения в область горла и щеки.

«Зайдя, медсестра сразу заметила, что пациент обеспокоен. Она подала ему кислородную маску и хотела измерить концентрацию кислорода в его крови. Именно в это время пациент схватил ее за горло и несколько раз ударил острым предметом», – рассказала глава Ассоциации защиты прав врачей Саломе Лилуа.

Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Причины нападения неизвестны. По словам Лилуа, мужчина лечился от коронавируса в больнице в течение нескольких недель. За это время у него не происходило конфликтов с медсестрой и другим персоналом клиники.

Пострадавшей оказали всю необходимую помощь. На раны ей пришлось наложить швы. После прохождения курса реабилитации ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Нападавшего задержали. В настоящее время он помещен в лечебное пенитенциарное учреждение №18 при Глданской тюрьме (Тбилиси).

Лилуа подчеркнула, что факты нападений на медицинских работников в последнее время участились. Ассоциация защиты прав врачей осуждает насилие и призывает государство принять более эффективные меры для защиты сотрудников больниц.